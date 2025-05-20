CHP Eskişehir İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yürüyüş düzenlendi. CHP’nin çağrısıyla Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı’nda bir araya gelen vatandaşlar, Ulus Anıtı’na yürüdü. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Türkiye laiktir laik kalacak”, “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganlarının atıldığı yürüyüşe CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve üniversite öğrencileri katıldı.

"GENÇLER UMUTSUZ"

Ulus Anıtı’nda açıklama yapan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz şunları söyledi:

*Bugün Atatürk’ü anma bayramı. Atatürk’ü anma bayramı için dün üniversiteli genç arkadaşlarımızla yaptığımız yürüyüşte üniversitenin içine yürüdük. Ve Atatürk’ü anma bayramında üniversitede Atatürk posterinin olmadığını gördük.

*Üniversiteli arkadaşlarımız başta olmak üzere verilen mücadele ve kamuoyunun bu husustaki sahiplenmesiyle bugün o posteri değiştirerek Atatürk’ün ve Türk bayrağının olduğu posteri üniversite rektörlüğüne asmışlar. Genç arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Bugünün bir diğer anlamı da gençlik.

*Bugün gençler sokaklarda ve meydanlarda. Onlara karşı polis şiddetinden tutun yargının sopa olarak kullanılarak yıldırma müdahalelerine kadar her türlü yola başvuruyorlar. Şu soruyu kendilerine sormuyorlar: Bu gençler durup dururken mi yürüyor? Bu gençler neden yürüyor demiyorlar.

*Gençler geleceğe umutsuzlukla bakıyorlar bu iktidar olduğu sürece. Bugün 3 bin lira KYK burcu alan gençlerimiz 15 bin liradan aşağı olmayan kiralarla barınma ihtiyaçlarını gidermek zoruna bırakılıyor. Bugün gençlerimiz üniversitelerden mezun olarak genç işsizler ordusuna katılma korkusu ile yaşıyor.

*Üniversite okumak kolay değildir. Okuyan, öğrenmeye aç olan arkadaşlarımız mezun olduktan sonra analarının ak sütü gibi helal olan o diplomaları aldıktan sonra işsiz kalma korkusu ile karşı karşıyalar. Bu ülkede yaşayan her genç gelecekte demokratik şartlarda, demokratik kazanımlarını korumuş, özgürlüklerine sahip bir ülkede yaşamak isterler.

*Halbuki iktidar 30-40 yıl önce alınan diplomaları iptal edecek kadar insan haklarına ve kazanılmış haklara saygısızdır. Bugün gençlerimiz ileride keyfi olarak diplomamız iptal edilmesin diye yürüyor. Bugün gençlerimiz güzel bir ülkede yaşamı tesis etmek için yürüyor.

"ANNEM AĞLADI"

Üniversite öğrencileri adına konuşan Irmak Ayşe Demirel ise şunları söyledi:

*Bugün ben üniversite öğrencilerini temsilen Atatürkçü gençlik olarak İlerici Cumhuriyet Birliği olarak konuşuyorum. Biz Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını rehber edinen demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı gençler olarak bir araya geldik.

*Cumhuriyetin temel değerlerini kurmak ve bu değerlere gelecek kuşaklara aktarmanın en büyük sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Akıl ve bilimi yol gösterici kabul ediyor eşitlik, özgürlük ve adalet ilkelerini destekliyoruz.

*Dinin siyasete alet edilmesine, bireysel özgürlüklerin ve kadın haklarının geriletilmesine karşı duruyoruz. İnandığımız yolda yürüyüp karanlığa karşı daima aydınlığı savunacağız.

*Ben bugün arkadaşlarımız temsilen buradayım. 19 Mart’tan bu yana sokaklarda savaşıyoruz. Anadolu’da ablukaya alındık. Benim vücudumdaki yaralar, morluklar iki, üç hafta geçmedi. Bayrama gittiğimde annem yaralarımı gördü ağladı.

*Buna rağmen ben yine sokaktayım. Yarın yine sokakta olacağım. Arkadaşlarımla beraber morluklar, gözaltılar bizi asla durduramayacak. Ekrem İmamoğlu’nu dışarı çıkartacağız. Siyasi tutsakları dışarı çıkartacağız. Ergenekonla, balyozla masum insanları içeri aldılar. Ekrem İmamoğlu’na aynısının olmasına izin vermeyecek, onu dışarı çıkartacağız gençlik olarak. Cumhurbaşkanımız yapacağız. Bu hükümeti bitireceğiz ve parlamenter sisteme geri döneceğiz.