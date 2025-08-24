Annenin şüphesi gerçek çıktı, bebeğin mezarı açıldı Fethi kabir

annenin hisleri

Diyarbakır'da 2008'de doğan ve henüz birkaç aylıkken öldüğü söylenen bebeğin mezarı annesinin şüphesi üzerine yıllar sonra açıldı. Yapılan incelemede mezardan çıkarılan bebeğin DNA'sının anne ve babayla uyuşmadığı ortaya çıktı.

Diyarbakır'da Fatma ve Ercan Aslan çiftinin 2008'de dünyaya gelen çocuklarının akıbeti ile ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı.

TV100'de yer alan habere göre, çiftin 17 yıl önce dünyaya gelen Furkan Muhammed Aslan adlı bebekleri, 7 aylıkken Diyarbakır’da tam teşekküllü bir hastaneye götürüldü.

Burada kuvözde 17 gün tutulan bebeğin öldüğü bildirilirken cenazesi bir kutu içinde teslim edilerek gömüldü.

Ancak anne Fatma Aslan'ın hislerini dinleyerek bebeğinin ölmediğini düşünerek savcılığa başvurdu.

Anne, "Bebeğimi hiç ölü hissetmedim, ilk günler biraz kritikti dediler ama sonra her gün iyiye gidiyordu" diyerek 17 yıldır süren belirsizliğin ardından soruşturmanın yeniden başlatılmasını sağladı.

Anne Fatma Aslan, "Eğer ben anneysem, oğlum yaşıyor. Saçları, kaşı, kirpiği vardı ve gayet sağlıklı bir bebeğe benziyordu. İlk iki gün durumunun biraz kritik olduğunu söylediler, sonradan 'her gün iyiye gidiyor' dediler. Ben bebeğimi hiç ölü hissetmedim. Kendimi sorguya çektim; bebeğim ölmüşken ben neden acı hissetmiyorum diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

FETHİ KABİR YAPILDI, DNA'LAR UYUŞMADI

Avukat Zeki Oran, soruşturmanın başlangıçta etkin yürütülmediğini ve dosyanın kapatıldığını belirtti.

Ancak ailenin ısrarı üzerine soruşturmanın yeniden başlatıldığını ve cenazenin açılması yönünde fethi kabir kararı alındığını ifade etti.

Savcılığın kararıyla Furkan Muhammed’in mezarı açıldı ve cenazeden alınan örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Anne ve babadan alınan kan örnekleriyle yapılan DNA karşılaştırmasında, mezardan çıkarılan bebeğin aileyle uyuşmadığı belirlendi.

Ailenin 17 yıldır süren acısı ve belirsizliği devam ediyor. Anne Fatma Aslan, oğlunu bulma ve gerçeği öğrenme umuduyla süreci takip ediyor.