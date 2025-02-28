Çocuk sahibi olmayı isteyen kadınlar, belirli bir yaştan sonra hamile kalmanın daha zor olacağı veya geç doğum yapmanın anne ve çocuk arasında mesafe oluşturacağı gibi toplumsal baskılarla karşılaşabilirler. Bu tür yanlış inançlar, kadınların ruh sağlığını olumsuz etkileyerek, aile kurma isteklerine ekstra bir yük getiriyor.

aufeminin'in haberine göre İngiltere'de yapılan bir araştırma ise, daha ilerleyen yaşlarda doğum yapan kadınların, özellikle daha zeki çocuklar dünyaya getirme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

London School of Economics'teki araştırmacılar, yaklaşık 18.000 çocuk üzerinde yaptıkları testlerde, daha ileri yaştaki kadınların daha zeki çocuklar yetiştirme olasılığının daha yüksek olduğunu tespit etti. Bu durum mutlak bir kural olmasa da, annenin yaşı, çocuğun zekasında önemli bir rol oynayabiliyor. Elbette, bu olguyu açıklarken birçok farklı faktörün dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır. Peki, bu ilişkiyi nasıl yorumlayabiliriz?

Sadece çocuğun zekasını belirlemiyor, anne için de faydalı

Yourtango'da yer alan bir araştırmaya göre, 30 yaşından sonra hamile kalan kadınların daha yüksek zihinsel yeteneklere sahip çocuklar doğurma olasılığı daha fazla. Araştırmalar, "30'lu yaşlardaki annelerin çocuklarının, 20'li ve 40'lı yaşlardaki annelerin çocuklarından bilişsel testlerde daha iyi sonuçlar elde ettiğini" ortaya koyuyor.

Çalışma, bu çocukların 10-11 yaşlarına geldiklerinde daha iyi okuma, düşünme ve hafıza becerilerine sahip olduklarını gösteriyor. Bu durum, okulda daha yüksek notlar almalarına ve başkalarına karşı daha fazla duygusal zeka sergilemelerine yol açıyor. Ayrıca, yetişkinlerin etrafında büyümek, çocukların daha hızlı bağımsızlık kazanıp olgunlaşmalarını sağlıyor.

Daha geç yaşta anne olmanın, anne için de bazı faydaları olduğu kanıtlanmıştır. Bilimsel araştırmalar, bu durumun annenin hafıza kaybından korunmasına yardımcı olabileceğini ve ona daha uzun bir yaşam süresi sunabileceğini ortaya koyuyor. Bu tür faydalar, anneleri daha kaliteli bir yaşam sürme amacıyla hamileliği ertelemeye yönlendirebilir.

Araştırmalar, 30 yaş ve üzeri kadınların daha zeki çocuklar doğurmasının nedenlerini inceledi ve şu sonuca vardı: Bu kadınlar, profesyonel yaşamlarında genellikle daha güçlü bir konumda oldukları için, çocuklarına daha fazla kaynak ve ilgi sunma imkanına sahipler. Bu durum, genç annelerin, özellikle yirmili yaşlardaki annelere kıyasla daha fazla maddi ve duygusal kaynağa sahip olmalarını ve daha olgun bir yaklaşım sergilemelerini de açıklar.

İş gücünde daha uzun süre kalan kadınlar, yalnızca belirli bir bilgeliğe sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda daha sağlam bir mali istikrara da ulaşmış olurlar. Bu durum, özellikle küçük bir çocuğu yetiştirirken büyük bir avantaj sağlar. Örneğin, 29 yaşında çocuğunuz yoksa, endişelenmenize gerek yok. Hala yeterince vaktiniz var ve bu durum, hem sizin hem de gelecekteki çocuğunuz için faydalı sonuçlar doğurabilir.