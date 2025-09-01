Oyuncu Nilperi Şahinkaya, anne acısıyla sarsıldı...

"SENSİZ NE YAPACAĞIM"

Şahinkaya bir süredir kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural'ın hastalığa yenik düştüğünü önceki gün sosyal medyada şu sözlerle duyurdu:

"Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz ne yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum anneciğim."

Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ı bugün son yolculuğuna uğurladı.

'2. Sayfa'nın haberine göre, Şahinkaya'yı bu acı gününde ünlü arkadaşları yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine; Cem Yılmaz, Halit Ergenç, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Cem Yiğit Üzümoğlu,

Uraz Kaygılaroğlu, Bige Önal, Caner Erkin, Seda Bakan, Fırat Çelik, Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay çifti ve Merve Dizdar gibi isimler kaldı.

Eski sevgilisi Emre Yusufi de Şahinkaya'yı acı gününde yalnız bırakmadı.

Meltem Vural'ın cenazesi, Levent Afet Yolal Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.