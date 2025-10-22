Adana’nın Ceyhan ilçesinde 23 yaşındaki Süleyman K., annesini silahla yaralayıp, aynı şantiyede çalışan iş arkadaşını öldürdü. Süleyman K., ilk ifadesinde olayı annesine mesaj atılması nedeniyle gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Alınan bilgiye göre Ceyhan’a bağlı Yalak Mahallesi’nde bulunan bir şantiyede çalışan Süleyman K., 49 yaşındaki annesi Cevriye K.'nın çalıştığı şantiyeye geldi.

Yemekhanede görev yapan annesini silahla ayağından yaralayan Süleyman K., ardından aynı işletmede çalışan 57 yaşındaki Şemsettin A.'ya kurşun yağdırdı.

Silah seslerini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Şemsettin A., iş arkadaşları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ambulansla hastaneye sevk edilen anne Cevriye K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından Süleyman K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Süleyman K.’nın ilk ifadesinde, Şemsettin A.'nın annesine mesaj attığını öne sürdüğü bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Şemsettin A.’nın cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.