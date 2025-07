Ava Phillippe daha önce “Doctor Odyssey” ve “R’ansom Canyon” gibi dizilerde küçük rollerle dikkat çekmişti. Ancak genç oyuncu, bu kez adını taşıyan karakteri canlandıracağı “Laura Dean Keeps Breaking Up With Me” adlı filmle başrol deneyimi yaşayacak.

PROJE ÇİZGİ ROMANDAN UYARLAMA

Senaryosu, Mariko Tamaki’nin çok satan çizgi romanından uyarlanan proje, Hollywood Reporter tarafından duyuruldu. Filmin yönetmen koltuğunda ise “I Wish You All The Best” filmiyle tanınan Tommy Dorfman oturacak.

Film, Ava Phillippe’in hayat vereceği Laura karakteri ile Freddie adında bir öğrencinin inişli çıkışlı ilişkisini merkezine alıyor. Laura okulun en popüler kızı, Freddie'nin ise hayalindeki kişi.

Ancak Laura sürekli Freddie’den ayrılıyor ve tekrar barışıyor. Hikâye, Freddie’nin bir medyum ve en yakın arkadaşlarının yardımıyla bu döngüyü kırma, toksik ilişkiden çıkma ve kendine olan sevgisini yeniden kazanma sürecini anlatıyor.

ÇİFTİN 21 YAŞINDA BİR OĞULLARI DA VAR

1999 yılında evlenen ve 2006’da yollarını ayıran Reese Witherspoon ile Ryan Phillippe çiftinin Ava dışında Deacon adında 21 yaşında bir oğulları da bulunuyor.

Aile bağları ve oyunculuk mirasıyla dikkat çeken Ava, bu projeyle hem ismini duyurmayı hem de Hollywood’daki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.