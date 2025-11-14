Antalya'nın Kaş ilçesinde 36 yaşındaki Gökay S., annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü 69 yaşındaki Yusuf Aygül'ü 22 bıçak darbesiyle öldürdü.

Alınan bilgiye göre belediyede işçi olarak çalışan Gökay S., annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü otelin gece bekçisi Yusuf Aygül ile Şehit Kazım Temel Caddesi üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Gökay S., yanında taşıdığı bıçakla Aygül'ü defalarca bıçaklayıp, kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yusuf Aygül ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aygül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yusuf Aygül'ün vücudunda 22 bıçak kesisi olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, kısa sürede Gökay S.'yi suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı. Gökay S.'nin, 58 yaşındaki annesi Meral S. ile Yusuf Aygül arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği, yaklaşık 2 aydır eve gelmediği kaydedildi.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada olay cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Gökay S.'nin elindeki bıçakla Yusuf Aygül'e defalarca vurduğu ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı yer aldı. Aygül’ün yerde hareketsiz yatmasına rağmen Gökay S.'nin bıçaklamaya devam ettiği görüldü.