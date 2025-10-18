ABD'de, New York’un Staten Island bölgesinde annesinin erkek arkadaşını öldüren 19 yaşındaki Damien Hurstel, polis raporlarına göre kurbanın beynini kaşıkla çıkarıp mutfaktaki bir blenderda içeceğe dönüştürdü.

Olay yeri incelemesinde adamının beyninin parçaları, mutfağın etrafında bulundu. Genç adam, annesinin arkadaşının kafasını kestikten sonra beyni mutfakta çıkartıp parça parça blendera koyduğu anlaşıldı.

Fotoğraflarda kurbanın bedeninin üzerinde bir kepçe, yanında ise başı ve bir kaşık olduğu görüldü.

Katilin avukatı Fonte mahkemede akıl sağlığı yetersizliği savunması yaptı. Hurstel sorgusunda olaydan sonra hastaneye neden götürüldüğünü bile hatırlamadığını anlattı.

Avukatına “Sanki biriyle kavga ettim ama emin değilim” dediği aktarıldı. Annesi Alicia Zayas, oğlunun cinayetten sonra 16 yaşındaki kız kardeşine kanlı banyoyu gösterdiğini ve “Annemin yaşamasını ister misin?” diye sorduğunu söyledi.

GERÇEĞİ AYIRT EDEMİYOR

Hurstel, 6 Ekim’de ailesinin West Brighton’daki evinde Anthony Casalaspro’yu bıçaklayıp başını gövdeden ayırdığını itiraf etti.

Hurstel ikinci derece cinayet, adam öldürme ve ruhsatsız silah bulundurmadan Rikers Island hapishanesine nakledildi.

Avukatı Mark Fonte, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ve gerçekle hayali ayırt edemediğini söyledi.

Zayas, oğlunun 13 yaşında halüsinasyonlar görmeye başladığını ve o dönemde antipsikotik ilaç kullanmaya başladığını anlattı.

Ancak Hurstel 18 yaşına gelince tedavi sürecini takip edemediğini belirtti. Zayas’a göre oğlunun ilaçları ocak ayında değiştirildi ve bu değişiklikten haberi olmadı. Richmond Üniversitesi Tıp Merkezi hasta bilgilerini açıklamadı.