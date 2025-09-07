ANSET ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM KÜLTÜR İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ

ANSET ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM KÜLTÜR İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNDEN



Madde 1- İhale Konusu İşin Niteliği, Yeri ve İşin Miktarı: Kuruluşumuzca Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İl ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla akıllı elektrikli bisiklet (İlk yıl en az 200 ,üç yıl içinde toplamda 1000 adet) ve 78 adedi İdarenin sağlayacağı Akıllı Bisiklet kiralama sistemlerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde belirlenen noktalara kurulması, gerekli yazılım ve donanım altyapısının sağlanması, bisikletlerin periyodik bakım ve onarımlarının yapılması, sistemin 7/24 çalışır halde tutulması vb. süreçlerin yerine getirilmesini kapsayacak şekilde gelir paylaşımı esasına dayalı işletme yetkisinin 9 (dokuz) yıl 6(altı) aylığına kiralanması işidir.

Madde 2-Tahmini Bedeli: Bu işin bedeli 9 (dokuz) yıl 6(altı) ay süreyle hasılat paylaşımlı olarak en az %7 (KDV Hariç) oranındadır. Belirlenen yüzde bedelin altında teklif verilemez, teklifler değerlendirmeye alınmaz. Tekliflerin aynı olması durumunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 40. maddesine göre oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.

Madde 3- İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 35/a maddesi kapsamında Kapalı Teklif Usulüne göre, anılan yasanın 36., 37., 38., 39. ve 40. maddeleri ve aynı yasanın diğer ilgili madde hükümlerine göre artırımlı olarak ihale yolu ile yapılacaktır.

Madde 4- İhalenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte Yapılacağı: İhale, Anset Ltd.Şti. ‘nin Meltem mah.Sakıp Sabancı Bulvarı Atatürk Kültür Parkı içi AKM no:7 Muratpaşa ANTALYA adresindeki Merkez Ofisi Binasındaki toplantı odasında 18.09. 2025 tarihi ve Saat: 14.00’te yapılacaktır.

Madde 5- İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

5.1. İsteklilerin İhaleye Katılabilmeleri İçin Aşağıda Sayılan Belgeleri Sunmaları Gerekir:

a- Kanuni ikametgah belgesi,

b- Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi, herhangi bir suç kaydının bulunmadığını gösteren ve şirketin bütün ortakları için ayrı ayrı olmak üzere son 15 gün içinde alınmış adli sicil kaydı örneği,

c- 2025 yılında alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;

Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, Tüzel kişi olması halinde siciline kayıtlı bulunduğunu gösterir Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nca tasdik edilmiş ve apostil şerhinin havi olması gerekmektedir.)

ç- İmza Sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, gerçek kişinin noter tasdikli imza sirküsü, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nca tasdik edilmiş ve apostil şerhinin havi olması gerekmektedir.)

d- Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),

e- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nca tasdik edilmiş ve apostil şerhinin havi olması gerekmektedir.)

f- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma halinde ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nca tasdik edilmiş ve apostil şerhinin havi olması gerekmektedir.)

g- İhaleye girecek isteklilerin ihaleye katılımında yasaklı olmadıklarına dair beyan yazısını,

ğ- Son 15(onbeş)gün içinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden alınan yazı aslı,

h- Son 15(onbeş)gün içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazı aslı,

ı- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından ve Anset Özel Sağlık Ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Ltd.Şti.’ne borcu olmadığına dair Muhasebe Müdürlüğünden alınacak belge,

i- İsteklilerin, ihale şartnamesinin satın alındığına dair şartname alındı makbuzu ile imzaladıkları ihale şartnamesini ihale dosyasında vermeleri,

j- Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir. Ortak girişim olması halinde ortaklık sözleşmesi noter tasdikli olarak verilecektir. Bunun dışında ortaklardan her biri de kendi durumuna göre ihale ilanında istenilen belgeleri ayrı ayrı eksiksiz olarak dış zarfın içinde birlikte verilmesi,

k- Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş olan her türlü belgenin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nca tasdik edilmiş ve apostil şerhinin havi olması gerekmektedir.

l- Dernek ve vakıf olarak ihaleye teklif verilmesi halinde ise ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi ile birlikte istekli durumlarına göre ihale ilanında istenilen belgeleri eksiksiz olarak dış zarfın içinde verilmesi,

m-İstekliler tarafından şartnameye ve kanuna uygun olarak hasılat paylaşımı %7 den az olmamak üzere düzenleyecekleri ( KDV hariç ) teklif mektubunun verilmesi,

n-İstekliler, ihale dosyasında işletmede kullanacakları bisikletlerin marka, model ve teknik özellikleri yazılı kataloğunu vereceklerdir. Katalogdaki bisikletin, paylaşım sistemine uyumlu olması ve herhangi bir şehirde bu marka bisiklet ile paylaşım hizmeti yapılıyor olması zorunludur. Bunu belgeliyor olacaktır. (Ortak girişim olması halinde, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu kriter sağlanabilir.)

o-İstekliler, kendisine ait tescilli markası ile en az 3 şehirde elektrikli bisiklet paylaşım hizmeti sağladığını ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

ö- İstekliler idarenin sağlayacağı 78 Adet bisiklet Hariç ilk bir yıl içinde en az 200 , üç yıl içinde toplamda 1000 Elektrikli bisikleti sahada kullanıma sunmuş olacaktır.

p- İstekliler, işletme iş planını ihale teklif dosyası içinde vereceklerdir.

r- İsteklilerin ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi), ISO 9001 (Kalite), ISO 45001 (İş Güvenliği) , ISO 14001 (Çevre), ISO 39001 (Karayolları Güvenlik Sistemi), ISO27701 (Kişisel Veri Yönetim Sistemi), ISO20000-1 (Hizmet Yönetim Sistemi), ISO10002 (Müşteri Memnuniyeti) belgelerine sahip olması gerekmektedir. İhale teklif dosyasında bu belgeleri İdare’ye verecektir.

s-İstekliler Elektrikli Bisikletlere ait ISO 15194:2017 , TS EN ISO 4210-2:2015 , ISO 5775-1:2014,ISO 5775-2:2015 standartlarına uygun ve bununla ilgili sertifikasyon belgelerine sahip olması gerekmektedir. İhale teklif dosyasında bu belgeleri İdare’ye verecektir. (Ortak girişim olması halinde, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu kriter sağlanabilir.)

ş-İstekliler, “Akıllı Elektrikli Bisiklet Ve Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemleri İşletme kiralanması İşi” ne ait İdarece düzenlenmiş olan ihale teknik şartnamesi kapsamında istenilen teknik özelliklere ve belgelere sahip olacaktır. İstekliler iş bu madde kapsamında istenilen özelliklere ait sertifika, belge vb. dokümanlarını ihale teklif dosyasında vereceklerdir. (Ortak girişim olması halinde, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu kriter sağlanabilir.)

t-İdarenin işin süresi boyunca elde edeceği tahmini gelir toplamı: 12.755.786,40 TL olup, bu tahmini gelir toplamı üzerinden geçici teminat bedeli %3 oranı olan 382.673,59 TL’dir. Geçici teminat nakden veya süresiz teminat mektubu ile yatırılmak zorundadır. (Geçici teminatın nakit olarak ödeneceği hallerde Anset Özel Sağlık Ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ne ait Türkiye Ekonomi Bankası Aspendos Kurumsal Şubesi TR76 0003 2000 0000 0036 2698 60 No’lu hesaba yatırmaları gerekmektedir.) Geçici ve süresiz banka teminat mektubu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 26. maddesinde teminat olarak kabul edilen diğer değerler geçici teminat olarak kabul edilecek olup, bu bedel istekli tarafından ihale dosyası içerisinde verilecektir. (Ortak girişim olması halinde, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.)

u- İşletme süresi boyunca ücretler İsteklide toplanacağından dolayı ayrıca 3.000.000,00 TL (üç milyon Türk Lirası) (Bu tutar Maliye bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında her yıl güncellenecektir) ek kesin teminat mektubu verecektir.





Madde 6- İHALE DÖKÜMANIN GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ:



İhaleye iştirak edeceklerin ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. Şartnameler Meltem mahallesi Sakıp Sabancı bulvarı Atatürk Kültür parkı içi AKM no; 7 Muratpaşa Antalya adresindeki Anset Ltd.Şti.’nden mesai saatleri içinde görülebilir ve ihale için 5.000,00 tl şartname bedelini Anset Özel Sağlık Ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ne ait Türkiye Ekonomi Bankası Aspendos Kurumsal Şubesi TR76 0003 2000 0000 0036 2698 60 No’lu hesabına yatırmak suretiyle temin edilebilir.

Madde 7- Komisyon Başkanlığına Teslim Edilmek Üzere Başvuruların Hangi Tarih ve Saate Kadar Nereye Yapılacağı:

İstekliler, ihaleye ilişkin olarak 18.09.2025 tarihi, Saat 14.00’e kadar, Anset Ltd.Şti. ‘nin Meltem mah.Sakıp Sabancı Bulvarı Atatürk Kültür Parkı içi AKM no:7 Muratpaşa ANTALYA adresindeki Merkez Ofisi Binasında toplantı odasında ihale komisyonuna usulüne uygun hazırlayacakları teklifini içerir iç zarfı ile birlikte ilanda istenilen belgeleri dış zarfın içine konularak süresinde teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İhale 18.09.2025 tarihinde, Saat 14.00’te yapılacaktır.

İhaleye posta yolu ile başvuru yapacak olan isteklilerin ihale teklifini iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak hazırlanması ve ihale teklif dosyasının ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postadaki meydana gelecek gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

Madde 8- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

Madde 9- Diğer Şartlar:

9.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 31.maddesi gereğince; ihale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

9.2. ihale ilanında istenilen belgelerin usulüne uygun, eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde istekli ihale dışı bırakılır.

9.3. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Akıllı Elektrikli Bisiklet Ve Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemleri İşletme İşi” ihalesine ait şartname hükümleri uygulanacaktır

9.4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

9.5. İstekliler, ihale öncesi İdarenin sağlayacağı Akıllı Bisikletleri inceleyebilecektir.

İlan olunur.





