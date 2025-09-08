Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros, 30 Ağustos’ta tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

'Adını Feriha Koydum', 'Çocuklar Duymasın', 'Acı Hayat', 'Adanalı', 'Yarım Elma' gibi dizilerde yer alan Anta Toros için bugün Kadıköy Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene sanat camiasından birçok isim ve Toros'un sevenleri katıldı.

Toros'un cenazesi buradaki tören sonrası Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

"İKİ MUHTEŞEM İNSANIN EVLADIYIM"

Törende konuşan Anta Toros'un kızı İrna Büyüksakayan "Açıkçası hiç hazırlıklı değilim ben onlar kadar becerikli de değilim ama ne şanslıyım ki iki muhteşem insanın evladıyım. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve çok güzel dostluklar bıraktığı için her ikisine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tiyatro oyuncusu Suna Keskin "50 yıllık dostluk 50 yılık arkadaşlık 50 yıllık candaş, yoldaş, meslektaş her şey. 50 yılımın her anında var olan çok güzel değerli bir dostluk. Onu buradan göndermek çok zor. Güle güle Anta" dedi.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Ayşe İnci "Sevgili Anta için herkesin söylediğinden farklı bir şey söylemeyeceğim. Tanıdığım günden beri ben ona büyük bir hayranlık duyardım. Yüzü güzel, gülüşü güzel, gözlerinin içi gülen, çok zarif çok tatlı bir kadındı" ifadelerini kullandı.

ÜÇ HORAN KİLİSESİ'NDE TÖREN

Anta Toros’un cenazesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Üç Horan Kilisesi’ne getirildi. Toros'un ailesi burada taziyeleri kabul etti.

Ardından da Anta Toros için cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törenin ardından Toros'un cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.