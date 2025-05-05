ANTALYA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
ESAS NO : 2023/445 Esas
DAVALILAR : 1- MARIA AMANI
2- RAMIN FATHIKARKAN ,
Davacı tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi(İcra) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 03/06/2025 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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