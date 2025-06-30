ANTALYA 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ANTALYA 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2024/597 Esas

Karar No: 2025/287 Karar

Kendisine tebligat yapılamayan Celal ve Seycan oğlu 14/08/1980 doğumlu, 192****6618 T.C Kimlik no'lu Alkan Akbaş'a gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 20/03/2025 tarihli kararı ile sanık Alkan Akbaş hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan TCK'nun 123/A-1, 53. ve 58/6-7 maddeleri uyarınca 5 ay hapis, kadına karşı tehdit suçundan TCK'nun 106/1-2. Cümlesi, TCK 53. ve 58/6-7maddeleri uyarınca 9 ay 10 gün hapis, hakaret suçundan TCK'nun 125/2 yollaması ile TCK’nun 125/1 cümlesi TCK 53. ve 58/6-7maddeleri uyarınca 3 ay 3 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

Tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26.06.2025

#ilangovtr Basın no ILN02250735