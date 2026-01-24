Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir kez daha hastaneye sevk edildi.

Uyku apnesi rahatsızlığı olduğu ve günlük 21 farklı ilaç kullandığı belirtilen Muhittin Böcek’in, acil olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Böcek, daha önce de benzer şikâyetlerle tedavi altına alınmış, kontrollerinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.

Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Böcek’in sağlık durumuna ilişkin nasıl bir yol izleneceği merak edilirken, konuya dair yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.