Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 702 sayfalık iddianamede, şüphelilerin zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira'' suçlarından cezalandırılması istendi.
İddianamede Muhittin Böcek'in "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep edildi.
Tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilirken, ilk duruşma tarihi 16 Mart olarak belirlendi.