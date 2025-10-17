Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerden M.A.C. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, E.T.Ç, S.Ç, Ö.Y.K. ve E.B. tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
E.B. adli kontrolle serbest bırakılırken, E.T.Ç, S.Ç. ve Ö.Y.K. tutuklandı.