Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişinin işlemleri tamamlandı.
Gözaltına alınanlardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 15'i ise adliyeye sevk edildi.
Mahkeme çıkanlardan 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.