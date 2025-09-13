Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan ve aralarında iş insanları, belediye personeli ve eski yöneticilerin de bulunduğu 21 kişinin ifade işlemleri tamamlandı. Bunlardan 7'si emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Aralarında görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep K.'nın de bulunduğu 14 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Bunlarda 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrolle salıverildi.

Mahkemeye sevk edilen sekiz kişiden 5'i tutuklandı. Böcek'in eski gelini Zeynep K.'nın da aralarında bulunduğu üç kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.