Antalya'da inşaatta mermer yapacakları alanı kontrol eden 67 yaşındaki Ali Şir Ergüş, 7'nci kattan merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 183 Sokak'ta yer alan 8 katlı inşaatta 2 oğluyla beraber mermer işi alan Ali Şir Ergüş, kontrol amaçlı inşaata geldi. Burada bir süre mermer yapacakları yeri kontrol eden Ergüş, saat 15.00 sıralarında 7'nci kattan merdiven boşluğuna düştü. Sesi duyan işçiler, aşağıya inerek kontrol ettiklerinde, Ergüş'ü kan içinde gördü.
İnşaat çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ali Şir Ergüş'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumu haber alıp inşaata gelen Ergüş'ün oğulları, büyük üzüntü yaşadı. Ergüş'ün cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.