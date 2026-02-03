Antalya'da kan donduran bir "fuhuş" ve "insan ticareti" davası gündemi sarstı.

Söz konusu suçlamalarla ilgili aralarında bir anne ve kızının da bulunduğu 15 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianameye yansıyan detaylara göre suç örgütü, operasyonlardan kaçmak için evleri 'öğrenci evi' adı altında kiraladı.

İnternet üzerinden verilen sahte ilanlarla müşteri bulan şebekenin, kadınların kazançlarına el koyduğu ve dış dünyayla bağlantılarını kısıtladığı iddia edildi.

'GECE ANNE, GÜNDÜZ KIZI' SİSTEMİ

Dosyadaki detaylar, suç örgütünün işleyişine dair çarpıcı bir tablo ortaya koydu.

Eskişehir’de genelevde çalışan S.Y., anne ve kızın evleri “öğrenci evi” gibi gösterdiğini, paraların M.Ö.’de toplandığını ve “gündüz anne, gece kız” sisteminin uygulandığını iddia etti.

Şebekenin kadınlar üzerinde tam kontrol kurduğu ve olası baskınlarda patron konumundaki isimlerin mağdur rolüne büründüğü iddiaları da gündeme geldi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Anne ve kızı ise savunmalarında tüm suçlamaları reddederek kimseyi zorlamadıklarını öne sürdü.

Davanın ilk duruşmasının 9 Mart’ta Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacağı öğrenildi.