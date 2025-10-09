Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü; bazı kentlerde aynı anda iki mevsim yaşandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki gündür etkili olan yağışların ardından güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

İlçede hava sıcaklığı 21, deniz suyu sıcaklığı 24 derece, nem oranı yüzde 41 ölçüldü. Güzel havayı değerlendirmek isteyen tatilciler, özellikle İnceboğaz ve Akçagerme plajlarını tercih etti.

Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girerken, bazıları da şezlonglarda güneşlendi. Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, deniz manzarasında fotoğraf çekenler ve kumsalda vakit geçirenler renkli görüntüler oluşturdu.

Yağışlı ve serin geçen günlerin ardından güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen birçok kişi ise sahil kenarındaki yeşil alanlarda aileleriyle piknik yaptı.

İlçe esnafı, güneşli hava sonrası artan hareketlilikten memnun olduğunu belirtti.

AKSEKİ'YE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Göktepe ve Yıldız dağlarına mevsimin ilk karı düştü.

Çimi Mahallesi'ndeki 2 bin 560 rakımlı Göktepe ve Yıldız dağlarının zirveleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer birkaç santimetreyi bulduğu bölgede yayla sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan dağın oluşturduğu manzarayı seyretme imkanı buldu.