Dün bölgede etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, sahil bandındaki işletmelere zor anlar yaşattı. Dinek Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir restoranın deniz tarafındaki cam korkuluklarını aşarak içeri giren sular, mekanda maddi hasara ve büyük bir paniğe yol açtı.
DALGALAR EŞYALARI VE ÇALIŞANI SÜRÜKLEDİ
Dalganın restorana büyük bir şiddetle ulaştığı esnada temizlik yapmakta olan bir iş yeri çalışanı, suyun etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü ve sürüklendi. Çalışanın dalgadan kurtulmaya çalıştığı anların yanı sıra, mekandaki masa ve sandalyelerin de sulara kapıldığı görüldü.
MÜŞTERİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI
Olay sırasında restoranda yemek yiyen iki müşteri, aniden içeri dolan deniz suyu karşısında büyük bir korku yaşayarak masalarından kalktı.