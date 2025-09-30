Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonlar Antalyaspor Derneği'ne de sıçradı. Soruşturmada, Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Derneği arasında imzalanan protokollerde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası yer aldı. Dernekte arama yapıldığı öğrenildi.

20 GÖZALTI KARARI

Antalyaspor Derneği'nde arama devam ederken 20 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi işletmecisi Bahattin Özkesemen ve iş adamı Ramazan Karabulut da gözaltı listesinde yer aldı.

2 İŞ İNSANI DA GÖZALTINDA

20 şüpheliden 16’sı yakalandı. Gözaltına alınan isimler arasında Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi işletmecisi Bahattin Özkesemen ve iş adamı Ramazan Karabulut'un da olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Zeynep K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu da 13 Eylül’de adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.