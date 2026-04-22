Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, 30 yaşındaki Gürcan Güncan yol kenarında ölü bulundu. Gebizli Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bir kişinin uzun süredir hareketsiz yattığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KALDIRIMDA BULUNDU
Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, kaldırımda yatan Gürcan Güncan’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri, bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, meraklı kalabalığı olay yerinden uzaklaştırdı.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK
Olay yeri inceleme uzmanlarının bölgedeki detaylı delil toplama çalışmalarının ardından, Güncan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Genç adamın ölümünün ardındaki sır perdesi, yapılacak otopsi işlemleriyle aralanacak. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.