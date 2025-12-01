Ukrayna’dan Türkiye’ye “Savaşsız Çocukluk Projesi” kapsamında getirilen çocukların istismara uğradığı ortaya çıktı.

Agos’un haberine göre, Ruslan Shostak’ın kurduğu Shostak Vakfı tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Şubat 2022’den sonra Ukrayna’daki kurumlarda kalan 510 çocuk geçici olarak Antalya’daki otellere ve yerel çocuk koruma birimlerine yerleştirildi.

2024’ün Mart ayında Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri, Dnipropetrovsk Bölgesel Askeri İdaresi, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu ve UNICEF Türkiye temsilcilerinin bulunduğu bir heyet, çocukların Antalya Beldibi’nde kaldığı otelde inceleme yaptı.

Uluslararası araştırmacı gazetecilik ağı Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), ziyaret sonrası hazırlanan rapora ulaştı. Ukraynalı 11 yetkilinin imzasının bulunduğu rapor, yetim çocukların ihmal edildiğini, psikolojik ve cinsel istismara maruz kaldıklarını ve iki kız çocuğunun otel çalışanları tarafından hamile bırakıldığını belgeledi.

Rapora göre, otelde aşçı olarak çalışan 23 yaşındaki M’nin 15 yaşındaki N’yi odasında ziyaret ettiği ve onu yürüyüşlere çıkardığı tespit edildi. Yine otelin aşçılarından 21 yaşındaki S. de 16 yaşındaki I. ile yakınlık kurmuştu.

İki kız çocuğunun ise hamile oldukları anlaşılınca olayın örtbas edilmesi için çocukların Ukrayna’ya gönderildiği belirtildi.

OTEL ÇALIŞANLARI İKİ KIZ ÇOCUĞUNU HAMİLE BIRAKTI

Haberde çocukların ifadelerine de yer verildi.

İfadelere göre, Ukraynalı eğitmenler, Ukrayna’da başlatılan soruşturma kapsamında “yatılı okul personeliyle ilgili kötü şeyler söylememelerini ve Türk erkeklerle olan tüm ilişkilerinin rızaya dayalı olduğunu” belirten belgeleri imzalamalarını istedi.

Ukrayna makamlarının Mayıs 2024’te Türkiye'den bildirilen çocuk hakları ihlallerine ilişkin başlattığı soruşturma, delil yetersizliğinden Haziran 2025’te kapatıldı. Sürece ilişkin yargı sürecinde kimse cezalandırılmadı. Türkiye’de açılan soruşturmaya da takipsizlik verildi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, hamile kalan iki kız çocuğunun durumu hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak başlatılan soruşturmaya takipsizlik verildi. Süreci başından itibaren takip eden kurum avukatları takipsizlik kararına itiraz ettiler fakat itirazları reddedildi. Öte yandan, Aile Bakanlığı haberin hazırlandığı süre içinde de sorulara yanıt vermediği aktarıldı.

Antalya’daki otelde kaldıkları süre içinde yetim çocuklardan birinin kaybolduğu; kayıp çocuğun helikopterle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu sahilde bulunduğu ifade edildi. Raporda, otelde acil durum ve tıbbi bakım hizmetlerinin olmadığı da yer aldı. Refakatçiler, Ukrayna’daki doktorlarla telefonla görüşerek hasta çocuklara tıbbi işlemler uyguladı.

Heyetin ziyaretinden sonra “Savaşsız Çocukluk Projesi” Aralık 2024’te sona erdirildi ve Ukraynalı çocuklar ülkelerine gönderildi. Ruslan Shostak ise yüksek devlet ödülü aldı. Dnipropetrovsk Oblastı’nda ebeveyn bakımından yoksun çocuklardan sorumlu yetkililer, yorum yapmaktan kaçındı.

Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçiliği’ne gönderilen talepler cevapsız kaldı. Vakıf kurucusu Shostak, projenin kapatılmasını çocuklara yönelik ihlallerle ilgili olmadığını savunuyor.