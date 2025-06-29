Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde orman yangını çıktığını kaydetti.
İki mahallede çıkan ve sera ile yerleşim yerlerine yakın olan yangına ilk andan itibaren müdahale edildiği belirtildi.
EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman yangın işçisi ile yangının kontrol altına alınması için çaba sarf edildiği kaydedildi.