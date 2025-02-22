Antalya'nın Kemer ilçesinde, Kemer Kaymakamlığı yakınlarındaki ormanlık ve sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, İlçe Belediyesi ve Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekipleri bölgeye sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Rüzgarın etkili olduğu bölgede, vatandaşların da yardımıyla yangına hızla müdahale edildi ve kontrol altına alındı. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve İlçe Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, olay yerine gelerek yangının çıkış nedeni hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Başkan Topaloğlu, tüm ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını ve söndürüldüğünü belirtti.