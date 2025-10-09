Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nda ilk gün sona erdi. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, 16’ncı senesinde 37 ülkeden 382 sporcuya ev sahipliği yaptı.

Dünyanın en iyi enduro sürücülerini Türkiye’de buluşturan organizasyonda sabah saatlerinde sıralama turları geçildi. Ardından saat 14.00’te verilen startla Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nın ilk günü başladı. Kemer Kındıl Plajı’nda özel olarak hazırlanan parkurda, büyük bir seyirci katılımının yaşandığı yarış, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nın ilk gününde birincilik için kıyasıya mücadele verildi. Yarışın başından itibaren çeyrek final ve yarı final elemelerini geçen sporcular son 12’ye kaldı. Son 12’ye kalan sporcular, aralarındaki farkı açmak için yoğun çaba gösterdi. Motosikletçiler, yarınki orman etabında ön sıralarda yer almak için finalde gaz kesmeden finişi gördüler.

Kındıl Plajı’nda düzenlenen etabı Red Bull’un İngiliz motosikletçisi Billy Bolt birinci sırada tamamladı. İkinciliği İngiliz Mitch Brightmore, üçüncülüğü ise Red Bull’un Alman sporcusu Manuel Lettenbichler elde etti.

SEMİH ÖZDEMİR: 37 ÜLKEDEN 382 SPORCU START ALDI

Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir, ‘’Dünya şampiyonasının 5’inci ayağı 16’ncı Sea To Sky’ın bugün plaj etabını tamamladık. 37 ülkeden 382 sporcu start aldı. Sabah sıralama turları tamamlandı. Daha sonrasında da final yarışlarımızı gerçekleştirdik. Güzel bir izleyici vardı. Parkur güzeldi, tamamladığımız için mutluyuz. Yarınki yarışlarımıza bakacağız. Yarın sabah ise 42 kilometrelik orman yarışımız başlayacak. Kesme Boğazı’nda finiş görecekler. Daha sonraki gün de sahilden başlayarak 64 kilometre sonrasında Tahtalı Dağı’na ulaşacağız” dedi.