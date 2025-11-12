Akıllara durgunluk veren olay, saat 17.00 sıralarında Varsak Demirel Mahallesi 1964. Sokak’ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Henüz kimliği açıklanmayan polis memurunun, evde bulunduğu sırada eşi ve iki çocuğuna tabancayla ateş ettiği iddia edildi.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, anne ile iki çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından polis memuru, görevli ekiplerce gözaltına alındı. Evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri evde uzun süre çalışma yaptı.

Cumhuriyet savcılığının olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü öğrenildi.