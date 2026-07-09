Olay, dün Güllerpınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen G.A.H. (37), komşusuyla yaşadığı tartışma sırasında polise yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı.
Yaşananlar, yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
POLİS GÖZALTINA ALDI
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheli G.A.H.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.A.H., Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.