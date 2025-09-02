Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyanın en iyi enduro motosiklet sporcularını Antalya’nın Kemer ilçesinde bir araya getirecek. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 40 ülkeden 400’ün üzerinde sporcuyu ağırlayacak. Enduro sporunun dünyaca ünlü isimlerini ülkemize getirecek organizasyon, 7 etaptan oluşan dünya şampiyonasının 5’inci ayağı olarak gerçekleştirilecek.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından organize edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nın 16’ncısı bu sene 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Spor Toto, Cazador Tekstil, Talay Lojistik sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Yaşam Hastaneleri ve Olympos Teleferik’in katkılarıyla Kemer’in eşsiz doğasında gerçekleşecek yarış, dünyanın en eğlenceli ve zorlu etabı olarak bilinen, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona erecek.

Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyanın dört bir yanından tüm yarış sınıflarından sporcuları Kemer’e getirecek. Geçtiğimiz sene Hard Enduro Dünya Şampiyonası kategorisine dahil edilen organizasyon; 7 etaplı dünya şampiyonasının İtalya etabının ardından 5’inci yarış olarak ülkemizde düzenlenecek. 9 Ekim Perşembe günü plaj yarışı ile başlayacak yarışlarda 10 Ekim Cuma günü orman yarışı, 11 Ekim Cumartesi günü ise dağ yarışı düzenlenecek. Organizasyon yine 11 Ekim Cumartesi günkü madalya töreni ve yarış sonu partisi ile tamamlanacak.

DÜNYANIN EN ÇOK İZLENEN MOTORSPORLARI ORGANİZASYONU

Tüm dünyada en çok izleyici kitlesine sahip motorsporları organizasyonu olan Hard Enduro Dünya Şampiyonası’na dahil olmasıyla şampiyonaya büyük katkı sağlayan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, zorlu ve bir o kadar da keyifli parkuru ile dünyanın en eğlenceli yarış konsepti olarak takvimde öne çıkıyor. Dünya şampiyonasında İngiltere, ABD ayakları geride kalırken, İtalya ve İspanya yarışlarından sonra Türkiye’de sporcular arasında büyük çekişme yaşanacak. Organizasyonda sporcular Tahtalı Dağı’nın zirvesine ilk olarak ulaşmak için en zorlu doğa şartlarına karşı büyük bir mücadele verecekler.

TATİL KONSEPTLİ TEK YARIŞ!

Dünyanın farklı ülkelerinden on binlerce motorsporları tutkunları her yıl ekim ayında Akdeniz Rivierası’nda Kemer’de hem tatil hem de yarışmayı yerinde takip etmek için aileleri ile birlikte bölgeye geliyor. Ekim ayında Kemer’de turizm yoğunluğu azalırken Sea To Sky yarış haftasında yüksek sezondaki gibi turizm hareketliliği yaşanıyor. Oteller başta olmak üzere tüm turizm sektörlerine katkı sağlayan organizasyon, Antalya’nın en büyük Spor Turizmi etkinliği olmasının yanında bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlıyor.