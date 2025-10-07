Antalya'da turizm sektörünün tanınmış isimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç ve kripto para soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Serik'te 13 otel sahibi olan ve otelciler kralı olarak tanınan H.D. ile Kemer'de lüks otellere sahip İ.L., İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte otellerde görevli 4 yöneticinin de ifadeleri alınmak üzere İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi.

KARA PARA DOSYASINDA YENİ GÖZALTILAR

Ayrı yürütülen kara para aklama soruşturmasında ise uluslararası tur operatörü N.K. ile kız kardeşi E.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul’a götürülerek mali şube ekiplerince sorgulandığı, soruşturmanın genişletilerek sürdüğü belirtildi.

Turizm yatırımları ve sağladıkları istihdamla sektörde öne çıkan isimlerin peş peşe gözaltına alınması, Antalya turizm çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.