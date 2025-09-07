Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince kolluk birimine davet edilen Arslan’ın suçlamaları öğrenince makam aracıyla Antalya'dan Ankara'ya gittiği, Emniyet Müdürlüğü personeli telefonla aradığında "Geleceğim" yanıtı verdiği ancak daha sonra telefonunu kapattığı öğrenildi.

ANTALYA'DA TESLİM OLDU

T24'te yer alan habere göre; Bunun üzerine Arslan hakkında yakalama emri düzenlendi. Arslan, Antalya'da teslim oldu.

Arslan'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle, Emniyet Genel Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi, müfettişler iddialarla ilgili rapor hazırlayacak.

SORUŞTURMADA ADI GEÇTİ

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan İlker Arslan’la ilgili süreç, Muhittin Böcek ve belediye ile ilgili iddialar kapsamında yürütülen soruşturma sırasında başladı. Böcek’in 5 Temmuz 2025’te “rüşvet” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmalar iş insanı B.Ç. ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T. adlı kişinin ifadelerine başvuruldu. Bu ifadelerde İlker Arslan’ın da adı geçti.

NEDEN GÖREVDEN ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Arslan’ın Fazlı Ateş adlı şüpheli aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. Bunun üzerine inceleme başlatıldı. Ateş’in Arslan’a ve ailesine para transferi yaptığı, Arslan’ın eşinin Ateş’e ait şirkette çalışan olarak göründüğü ve geçmişte SGK kaydının bulunduğu, buradan maaş adı altında ödeme aldığı öne sürüldü. Bunun üzerine Arslan görevden alındı.

ARAÇ TAKİP EDİLDİ, KARDEŞİ ÇIKTI

İlker Arslan ve birince derece yakınlarının genel finansal hareketlerinin tespiti için MASAK raporu da talep edildi.

Diğer yandan Arslan'ın Ankara'ya gittiği Antalya Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan aracının PTS analizleri sonucu Cihanbeyli ilçesinde durdurulduğu, aracı kullanan kişinin kardeşi C.T.A. olduğu ve Arslan'ın araçta bulunmadığı da öğrenildi.

İLKER ARSLAN KİMDİR?

İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başladı. Daha sonra sırasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt, Ankara olmak üzere çeşitli birimlerde, 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2021-2024 yılları arasında ise 3 yıl boyunca Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı.

16 Ağustos 2024'te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı.