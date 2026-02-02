Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen ve Türkiye'yi hüzne boğan kazada acı bir haber daha geldi.

Otobüs kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Sudem Çakmak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çakmak’ın da yaşamını yitirmesiyle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.

ÖLENLERDEN 3’Ü ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Yaşamını yitirenlerden Sudem Çakmak’ın Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden isimlerden Pervin Önal (22) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Onur Yılmaz (21) ise Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisiydi.