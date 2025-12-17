Antalya’ya gelen 41 yaşındaki Leane Abeyance, geçirdiği diş ameliyatı sonrasında burnunun "çöktüğünü" iddia etti. Özellikle de bu ameliyatın burun septumunun çökmesine neden olduğunu söyleyen kadın TikTok videolarından birinde "Yüzüm her gün değişiyor" diye yazdı.

İngiliz basınına göre ameliyat sonrası implantların sinüs boşluğunu ve burun septumunu deldiği tespit edildi ve bunun sonucunda enfeksiyon, septum hasarı ve doku nekrozu oluştuğu iddia edildi.

Kadın, nefes almakta zorlandığını, yüzünde enfeksiyon olduğunu ve burnunun çökme belirtileri gösterdiğini söylerken bu iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu.

Vakayla ilgili medya raporlarında enfeksiyonun “flesh-eating” (doku eriten) bir bakteri ile ilişkilendirildiği belirtiliyor.