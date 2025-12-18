Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde trafikte bir otomobilin plakasında “07 TRANS BİREY 07” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

İlginç plakayı gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Plaka sosyal medyada da kısa sürede ilgi çekti.

Plakayı gören bazı vatandaşlar, bu tür ibarelerin resmi plaka formatına uygun olup olmadığını sorguladı. Tartışmaların odağında, plakalarda standart dışı yazı ve anlam içeren ifadelerin kullanılıp kullanılamayacağı yer aldı.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde plakaların belirli ölçü ve formatlara göre düzenlenmesi gerektiği, standartların dışında değişiklik yapılmamasının esas olduğu belirtiliyor. Söz konusu plakanın mevzuata uygunluğunun ise yapılacak resmi değerlendirmeyle netleşeceği ifade ediliyor.