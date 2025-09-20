Antalya'nın Alanya ve Muğla'nın Köyceğiz ilçelerinde ekipler yangınları kontrol altına almaya çalışıyor. Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi’nde dün akşam saat 21.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar müdahale etti. Çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.

LÜKS OTEL TAHLİYE EDİLDİ

Yangının sahil istikametine ilerlemesi üzerine bölgedeki lüks bir otel güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Otelde konaklayan tatilciler otobüslerle çevredeki diğer otellere taşınırken, bazı tatilcilerin ellerinde valizleriyle yollarda beklediği görüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Orman, itfaiye ve emniyet ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucunda yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.