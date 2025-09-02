İngiltere’den Türkiye’ye gelen uçakta bir İngiliz yolcunun Türk yolcuyu yumruklayarak saldırması üzerine uçak Yunanistan Selanik'teki Makedonya Havalimanı'na acil iniş yaptı.
İngiltere’nin Manchester kentinden hareket ederek Türkiye’de Antalya’ya gelen uçakta bir İngiliz yolcu ile Türk yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
TÜRK YOLCUYU YUMRUKLADI TEKME ATTI
Hosteslerin uyarısına rağmen 35 yaşındaki Türk yolcuya yumruk ve tekme atarak saldıran 41 yaşındaki İngiliz turist nedeniyle uçakta kaos yaşandı.
Uçaktaki yolcular tarafından güçlükle kontrol altına alınan İngiliz yolcu nedeniyle uçak Yunanistan’daki Makedonya havalimanına acil iniş yaptı.
Uçağa gelen Yunanistan özel güvenliği ve polisleri İngiliz yolcuyu gözaltına aldı. İngiliz yolcunun Selanik adliyesinde uçuş güvenliğini ve huzuru bozma, uçuşu tehlikeye atma suçlarından yargılanacağı belirtildi.
Uçak daha sonra Antalya havalimanına yoluna devam etti