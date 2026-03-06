Antalya semalarında gözlemlenen ve sosyal medyada "F-16 hareketliliği" olarak yayılan iddialar, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla açıklığa kavuştu. Kamuoyunda endişe yaratan yoğun uçuş trafiğinin ardındaki gerçeğin, havacılık projeleri kapsamında yürütülen teknik bir süreç olduğu bildirildi.

SESLERİN KAYNAĞI BELLİ OLDU

Son günlerde Antalya üzerinde savaş uçaklarının yoğun bir faaliyet içerisinde olduğu ve bu durumun olağan dışı bir askeri hareketliliğe işaret ettiği yönündeki paylaşımlar üzerine resmi makamlar harekete geçti. Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu uçuşların Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET projesiyle ilgili olduğu saptandı. Planlı test faaliyetleri kapsamında havalanan jetlerin, bölgedeki hava trafiğinin asıl sebebi olduğu vurgulandı.

SONİK PATLAMALAR PANİĞE NEDEN OLDU

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan detaylı açıklamada, Antalya Hava Meydan Komutanlığı’ndan havalanan uçakların deniz sahası üzerinde test edildiği bilgisi paylaşıldı. Bu testler sırasında hava araçlarının zaman zaman ses duvarını aşarak ses üstü hızlara ulaştığı, bu durumun da karadan "patlama" sesini andıran yüksek gürültülere yol açtığı ifade edildi. Şehirde duyulan şiddetli seslerin herhangi bir olumsuz durumdan değil, tamamen teknik performans ölçümlerinden kaynaklandığına dikkat çekildi.

RESMİ MAKAMLAR "PANİĞE GEREK YOK" DEDİ

Sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonun önüne geçmek amacıyla yapılan uyarıda, bölgede iddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri durumun söz konusu olmadığı net bir dille belirtildi. Vatandaşların toplumda korku ve tedirginlik yaratmayı amaçlayan asılsız paylaşımlara itibar etmemesi istenirken, bilgi kirliliğine karşı yalnızca resmi kurumların beyanatlarının baz alınması gerektiği hatırlatıldı.