Antalyaspor’da Emre Belözoğlu’ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut geçiyor. Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, teknik direktör Erol Bulut ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Rıza Perçin, HT Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

“Erol Bulut ile prensipte anlaştık, kısa süre içinde resmileşecek. Taraftarımızın da Emre Hoca'ya bir tepkisi oldu. O yüzden ayrılmak istediğini söyledi. Kendisine bugüne kadar Antalya'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik. Kendisinin yolu açık olsun inşallah.”