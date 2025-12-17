Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret olan ve son olarak Galatasaray'a 4-1 yenilen Antalyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut'un geleceği için karar verildi.

Antalyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut'un görevine son verme kararı aldı. Akdeniz ekibi ayrılık kararı sonrası ilk hedef olarak Gaziantep FK'dan ayrılan Burak Yılmaz'a yöneldi.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Teknik Direktör Burak Yılmaz'ı takımın başına getirmek için görüşme yaptı ancak Yılmaz, 'Gaziantep'ten yeni ayrıldım, Antalya benim evim ama teklifiniz için teşekkür ediyorum' dedi ve reddetti.

Erol Bulut ile Süper Lig'de 8 maça çıkan Antalyaspor yalnızca 1 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı.