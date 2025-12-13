Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor'un sahasında Galatasaray'ı konuk ettiği maçta ev sahibi ekibin teknik direktörü Erol Bulut, erken bir değişikliğe gitti.
Karşılaşmanın 11. dakikasında 2-0 geriye düşen Antalyaspor'da Erol Bulut, 31. dakikada savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'i oyundan alarak orta sahada görev yapan Dario Saric'i sahaya sürdü. Maçın ilk yarım saati geride kalmışken oyunda alınan Hüseyin Türkmen, teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Hüseyin Türkmen, yedek kulübesine yönelmeyip doğrudan soyunma odasına gitti.
Maça üçlü savunma ile başlayan Antalyaspor, bu değişikliğin ardından dörtlü savunmaya döndü.
Not: Ekran görüntüsü beIN Sports'tan alınmıştır.