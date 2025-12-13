Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'a konuk oldu. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Leroy Sane, 11. dakikada Roland Sallai, 56. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Antalyaspor'un tek golü 69. dakikada Sander van de Streek'ten geldi.

Süper Lig'de iki maç aranın ardından deplasmanda kazanan Galatasaray puanını 39'a yükselterek zirvedeki yerini korudu. Ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Antalyaspor ise 15 puanda kaldı. Antalyaspor ayrıca tarihinde ilk kez evinde üst üste 5 kez mağlup oldu.

Galatasaray ligde gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Antalyaspor ise Kocaelispor deplasmanında gidecek.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 90+3' Sane'nin pasında Icardi'nin topun gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

GOL! 69' Kullanılan köşe vuruşunda Saric'in aşırttığı topu arka direkte Van de Streek boş kaleye gönderdi.

GOL! 56' Yunus'un uzun pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

46' İkinci yarı başladı.

45+2' İlk yarı sona erdi.

37' Savunmanın geri pasında araya giren Osimhen'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş auta gitti.

15' Sallai'nin yerden ortasında Osimhen'in arka direkte boş durumda yaptığı vuruş auta gitti.

GOL! 11' Barış'ın pasında topla buluşan Sallai'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

GOL! 7' Yunus'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sane'nin plase vuruşunda top ağlara gitti.

5' Sane'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen'in vuruşunu kaleci kornere çeldi.

2' Torreira'nın sert şutunda kaleciden dönen topu Yunus kontrol etmek istedi. Yunus'un ayağından açılan top kalecide kaldı.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Giannetti, Paal, Hüseyin, Safuri, Ceesay, Ballet, Storm, Boli

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Alper, Osimhen