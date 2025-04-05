Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Onvo Antalyaspor ile Reeder Samsunspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanmayı başardı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller 45. dakikada Soner Dikmen ve 84. dakikada Adolfo Gaich'ten geldi. Samsunspor’un tek golü 52. dakikada Zeki Yavru’dan geldi. Bu sonucun ardından Antalyaspor'un iç sahadaki galibiyet serisi dört maça yükseldi.
Antalyaspor, 39 puana yükselirken, Samsunspor 51 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Antalyaspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.