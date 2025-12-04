Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Nesine 3. Lig ekiplerinden Silifke Belediyespor'u 1-0 yenerek adını gruplara yazdırdı.
19. dakikada Antalyaspor 1-0 öne geçti. Ceza yayının sağında topla buluşan Ballet'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
27. dakikada Silifke Belediyespor beraberlik şansını kaçırdı. Antalyaspor savunmasının az adamla yakalandığı kontra atakta tandemin arkasına sarkan Cihan Canpolat, kaleci Kağan Arıcan'ın öne çıktığını görünce topa sert vurdu. Savunmada Ensar Buğra Tivsiz, ağlara giden topu son anda çizgiden çıkardı.
90+1. dakikada Antalyaspor penaltı kaçırdı. Konuk ekipte Ballet, Özgür Ortaç'ın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalırken hakem Yiğit Arslan, beyaz noktayı gösterdi. Kullanılan penaltıda topun başına geçen Cvancara, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
Müsabakayı 1-0 kazanan Antalyaspor, organizasyonda gruplarda mücadele etme hakkı elde etti.