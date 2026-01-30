Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak Antalyaspor-Trabzonspor maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Julian, Paal, Hüseyin, Bünyamin, Saric, Veysel, Samet, Soner, Safuri, Ballet, Van de Streek
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu
Ligde 19 haftalık periyotta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 41 puan toplayan Trabzonsporr, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.
Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi yaşayan Antalyaspor, haftaya 19 puanla 14. sırada girdi.