Daily Galaxy’nin aktardığı bilgilere göre, uydular Antarktika kıyılarında soluk turkuaz tonlarında bir ışımayı kaydetti. Araştırmacılar, bu görüntülerin kaynağını anlamak için detaylı inceleme başlattı. Yapılan analizler sonucunda, parıltının “kokolitofor” adı verilen mikroskobik canlılardan kaynaklandığı belirlendi. Bu organizmalar, kalsiyum karbonat kabukları sayesinde ışığı güçlü biçimde yansıtıyor.

BEKLENMEYEN BİR YERDE ORTAYA ÇIKTI

Bilim insanları için en şaşırtıcı nokta, bu canlıların genellikle ılıman denizlerde görülmesine rağmen, kutup altı soğuk sularda büyük bir yoğunluk oluşturması oldu. Uzmanlara göre bu durum, okyanus ekosistemlerinin sınırlarının sanılandan çok daha geniş olduğunu gösteriyor.

“OKYANUSUN GİZLİ YAŞAMIYLA İLGİLİ YENİ BİR PENCERE AÇILDI”

Bigelow Oşinografi Laboratuvarı’ndan deniz biyoloğu Dr. William M. Balch liderliğindeki ekip, bölgedeki farklı derinliklerde ölçümler yaptı. Balch, elde edilen sonuçların önemli olduğunu vurgulayarak, “Kokolitoforların yaşam alanlarına dair anlayışımız genişliyor. Artık okyanusun nadiren ulaşabildiğimiz kısımlarında neler olup bittiğini daha net görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

İKLİM DENGESİNİ ETKİLEYEBİLİR

Kokolitoforlar yalnızca deniz ekosistemini değil, küresel iklim dengesini de etkileyebilecek özelliklere sahip. Bu canlıların kalsiyum karbonat kabukları, güneş ışığını yansıtarak okyanus yüzeyindeki ısı emilimini azaltabiliyor. Uzmanlar, bu yansıtıcı etkinin karbon döngüsü ve deniz seviyeleri üzerinde dolaylı etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

KARBON DEPOLANMA ŞEKLİ DEĞİŞEBİLİR

Araştırmada, bu mikroskobik organizmaların yaşam alanlarını güneye doğru genişletmesi halinde, okyanusların karbondioksit depolama biçiminin değişebileceği ifade edildi. Bu durum, mevcut küresel ısınma modellerinin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir.

ANTARKTİKA’DA ISINMA TEHLİKESİ ARTIYOR

Ulusal Antarktika Merkezi’nin verilerine göre, son yıllarda kıtada olağanüstü sıcaklık artışları kaydediliyor. 2024 yılı kış döneminde, bazı bölgelerde sıcaklıklar iki gün boyunca 0°C’nin üzerine çıktı. Uzmanlar, bu durumun Antarktika’da “atmosferik nehirler” olarak bilinen sıcak hava akımlarının artmasından kaynaklandığını belirtiyor.

1980’lerde -30°C’ye kadar düşen kış sıcaklıklarının artık -10°C civarında seyretmesi, kıtanın iklimsel dönüşüm sürecine girdiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.