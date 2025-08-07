Kanada’da antep fıstığı içeren ürünlerle bağlantılı bir Salmonella salgını, kamu sağlığını tehdit ediyor. Yetkililer, özellikle Habibi ve Dubai markalı ürünler başta olmak üzere, bazı fıstıklı gıdaların ciddi sağlık riski taşıdığını bildirdi.

52 KİŞİ HASTALANDI, 9’U HASTANEYE KALDIRILDI

Kanada Kamu Sağlığı Ajansı’nın 6 Ağustos itibarıyla yayımladığı verilere göre, ülke genelinde 52 doğrulanmış vaka tespit edildi. Enfekte olanların yaşları 2 ila 89 arasında değişirken, 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, gerçek vaka sayısının açıklanan rakamların çok üzerinde olabileceğine dikkat çekiyor. Birçok kişi hafif belirtiler gösterdiği için test yaptırmıyor ya da doktora başvurmuyor.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER AÇIKLANDI

Salmonella bulaşı tespit edilen ürünler arasında şunlar bulunuyor:

Habibi markalı Antep Fıstığı Çekirdeği

Al Mokhtar Gıda Merkezi markalı Fıstık

Dubai markalı Fıstıklı ve Knafeh Sütlü Çikolata

Bu ürünlerin bazıları unlu mamuller gibi başka gıdalarda da kullanılmış olabilir. Yetkililer, bu nedenle dolaylı yolla tüketilen gıdalara karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

SALMONELLA ENFEKSİYONU BELİRTİLERİNE DİKKAT

Salmonella bakterisiyle enfekte olmuş gıdalar genellikle görünüş, koku veya tat açısından bozulmuş gibi algılanmaz. Enfeksiyon belirtileri arasında 12–72 saat içinde ishal, karın krampları, ateş ve genel halsizlik semptomları yer alıyor.

Sağlıklı bireylerde hastalık genellikle 4-7 gün sürerken, bağışıklık sistemi zayıf olanlar (bebekler, yaşlılar, hamile kadınlar ve kronik hastalar) için tablo çok daha ciddi olabiliyor.