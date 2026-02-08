Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, ABD merkezli bahis kuruluşu Kalshi'ye ortak olduğunu duyurdu.

Antetokounmpo, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "İnternet, görüşlerle dolu. Ben de kendi görüşlerimi oluşturmanın zamanının geldiğine karar verdim. Bugün Kalshi'ye hissedar olarak katılıyorum." ifadelerini kullandı.

Spor müsabakalarının yanı sıra gündem ve farklı başlıklarda bahis oynanabilen Kalshi platformu, 31 yaşındaki Yunan basketbolcunun NBA ile ilgili piyasalarda işlem yapmasının yasak olduğunu duyurdu.

Kalshi, yaptığı açıklamada "NBA'de aktif bir oyuncu olarak Antetokounmpo'nun, Kalshi'nin içeriden bilgiye dayalı işlem ve piyasa manipülasyonunu yasaklayan katı hizmet şartları gereği, NBA ile ilgili piyasalarda işlem yapması yasaklanacaktır." dedi.

Bu duyurunun, takas dönemi bittikten sadece bir gün sonra yapılması ve bir NBA yıldızının doğrudan ticari bağ kurması, aktif sporcu ile bahis ilişkisi tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Geçen yıl, NBA takımlarından Portland Trail Blazers'ın başantrenörü Chauncey Billups ile Miami Heat'in oyuncusu Terry Rozier, yasa dışı kumar suçlamasıyla tutuklanmış ve takımlarından uzaklaştırılmıştı.