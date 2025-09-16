EuroBasket 2025'i ikincilikle tamamlayan Türkiye A Milli Basketbol Takımı, yarı finalde ezici bir oyunla Yunanistan'ı elemiş ve maç sonrası iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışmalar gündem olmuştu.



NBA'in Houston Rockets takımında forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, rakip takımdaki Giannis Antetokounmpo'nun dünyanın en iyi basketbolcularından biri olduğunu ancak pas konusunda o kadar da iyi olmadığını ve oyun stratejilerini bunun üzerine kurduklarını açıklamasının ardından bu sözlere Yunanistan Basketbol Milli Takımı'nın koçu Vasilis Spanulis tepki gösterdi.

'YOUTUBE'DAN VİDEOLARIMI İZLESİN'



Basın mensuplarının sorusu üzerine Şengün'ün sözlerini değerlendiren Giannis, pas konusunda yeteri kadar iyi olmadığını düşünenlerin Youtube'dan videolarını izlemesi gerektiğini tavsiye etmesiyle birlikte iki oyuncunun hayranları sosyal medyada birbirine girerken, dün akşam saatlerinde canlı yayın yapan Giannis Antetokounmpo, kendisine tepki gösteren Türk taraftarlara skandal ifadelerle yanıt verdi.



'LANET OLASI TÜRK BAYRAĞINI ALIP GİDİN'



Instagram canlı yayınının sohbet bölümüne gelen binlerce Türk bayraklı mesaja öfkelenen Antetokounmpo, Türk bayrağı yollayan kişilere, “Lanet olası Türk bayrağını çıkartın buradan” ifadeleriyle yanıt verdi.