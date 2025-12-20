Boks dünyasının merakla beklediği dev karşılaşmada YouTuber ve profesyonel boksör Jake Paul ile eski dünya ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua kozlarını paylaştı. İki dünya ağır sıklet şampiyonluğu bulunan Anthony Joshua, Miami'de oynanan maçı 6. rauntta nakavt ile kazandı. PARA ÖDÜLÜ DUDAK UÇUKLATTI Netflix'ten canlı verilen mücadele, ABD'de 19 Aralık Cuma gecesi oynanırken, Türkiye'de 20 Aralık Cumartesi sabahı saat 06.30'da canlı olarak yayınlandı. Karşılaşma için iki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödendiği belirtildi. Jake Paul'ün Netflix ile yaptığı ticari anlaşmalar ve organizasyonu düzenleyen Most Valuable Promotions (MVP) bünyesindeki konumu sayesinde toplam kazancının 75 ila 100 milyon dolar seviyelerine ulaşabileceği ifade edildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.